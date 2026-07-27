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01:51, 27 июля 2026Экономика

В России высказались о новой квартире Долиной

Политолог Бовт: Долина должна подать декларацию НДФЛ-3 после слов о подаренной квартире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Политолог Георгий Бовт высказался о новой квартире певицы Ларисы Долиной. Свое мнение он обозначил в личном Telegram-канале.

Он обратил внимание на утверждение артистки, что после скандала с квартирой в Хамовниках некие «друзья» купили ей новую недвижимость. При этом, добавила исполнительница, новое жилье оказалось лучше прежнего.

Бовт отметил, что «бахвальство-заявление Долиной» влечет за собой налоговые последствия. «Не облагаются налогами дорогие подарки только от близких родственников. Если же квартиру подарили "друзья", то это подлежит налогообложению. Причем по ставке 15 процентов, поскольку квартира явно дороже 5 миллионов рублей. Придется певице подавать декларацию НДФЛ-3», — указал он.

Два года назад Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в районе Хамовники в центре Москвы. Она получила от сделки 112 миллионов рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. За этим последовало длительное судебное разбирательство. В результате суд признал покупательницу Полину Лурье добросовестным владельцем, а Долину обязали освободить жилье. Несмотря на решение суда, певица не раз переносила срок переезда.

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