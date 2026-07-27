Мировые цены на нефть упали после приостановки ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть резко упали после сообщений о приостановке ударов Соединенных Штатов Америки по Ирану. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов 27 июля.

Согласно динамике котировок, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась до 86,8 доллара за баррель, что на 5,24 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

Ранее издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Пока неясно, был ли приказ разовым, или прекращение огня продолжится.