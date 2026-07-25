Трамп приказал приостановить удары по Ирану по одной причине

Axios: Трамп приказал не атаковать Иран из-за прибытия оманской делегации в Тегеран

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios.

«Президент Трамп в пятницу распорядился, чтобы американские военные не наносили новых ударов по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, сообщили два источника, знакомые с ситуацией», — отмечается в публикации.

Пока неясно, был ли приказ разовым, или прекращение огня продолжится. Издание указывает, что решение главы Белого дома отражает как его готовность предоставить больше пространства дипломатии, так и то, что нынешний уровень ударов ВС США достиг предела своей эффективности.

Источники также сообщили, что американские военные готовят планы возможного возобновления боевых действий, однако пока Трамп не отдавал соответствующего приказа. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

16 июля Трамп заявил, что рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам.

