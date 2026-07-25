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22:10, 25 июля 2026 (обновлено: 22:12, 25 июля 2026)Бывший СССР

Загадочные смерти бойцов ВСУ от неизвестной инфекции объяснили

Никулин: Военные ВСУ в основном погибают из-за антисанитарии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин прокомментировал загадочные смерти десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) от неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области. Он высказался об этом в комментарии для aif.ru.

По его словам, на многих украинцах ставили эксперименты, российские медики выявляли у пленных украинских военных антитела к самым опасным болезням. «Их организм ослаблен, появляются новые инфекции, например, типа геморрагической пневмонии. Причем это началось все с 2014 года, когда только начинались боевые действия. Происходили вспышки новых, неизвестных заболеваний», — сообщил Никулин, назвав Украину полигоном для западных фармацевтических компаний и военно-биологических американских лабораторий.

Другая причина эпидемий среди военнослужащих ВСУ — банальная антисанитария, утверждает Никулин. «Я думаю, в основном они погибают из-за антисанитарии, потому что в таких условиях любые болезни становятся опаснее», — заявил он.

18 июля в полевом госпитале 36-й путевосстановительной бригады украинских войск скончались 26 солдат. Там была зафиксирована вспышка острого инфекционного заболевания, происхождение которого остается неизвестным.

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