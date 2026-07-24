РИА Новости: Неизвестная инфекция убила более 20 военных ВСУ в Черниговской области

Более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области умерли от неизвестного острого инфекционного заболевания. Информацию об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

По данным издания, речь идет о 36-й путевосстановительной бригаде украинских войск. Там была зафиксирована вспышка острого инфекционного заболевания, происхождение которого остается неизвестным.

«18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — передал собеседник агентства.

Ранее попавший в плен военнослужащий ВСУ рассказал, что сослуживцы оставили его умирать из-за национальности. Один из солдат начал оказывать ему медицинскую помощь, в то время как другие украинские военные осудили это.