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06:31, 6 июля 2026Бывший СССР

Военного ВСУ оставили умирать из-за его национальности

Раненому военному ВСУ отказали в медицинской помощи из-за его национальности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что сослуживцы оставили его умирать из-за его национальности. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, он получил осколочные ранения ног. Сослуживец стал оказывать ему медицинскую помощь, но другие украинские военные осудили это.

«Сказали, мол, бросай молдованина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет — пусть умирает», — сказал он, добавив, что сослуживцы бросили его, оставляя позиции.

Ранее Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать тела своих солдат из Константиновки. «В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — констатировали в ведомстве.

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