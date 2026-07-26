Немкин: Мошенники пугают списаниями за хранение несуществующих заказов на маркетплейсах

Злоумышленники начали звонить россиянам под видом работников маркетплейсов и просить код из смс для якобы предотвращения списания денег за хранение несуществующего заказа. О новой мошеннической схеме сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Этот код может применяться для подтверждения входа в аккаунт, изменения данных или совершения других действий в интересах преступников, отметил Немкин.

Он напомнил, что работники маркетплейсов не запрашивают коды из смс по телефону и не требуют разглашать конфиденциальную информацию для отмены заказа или решения вопросов с доставкой, и, в случае поступления подобного звонка, лучше самостоятельно открыть официальное приложение или сайт маркетплейса и проверить данные в личном кабинете.

Ранее аферисты стали внедрять схему обмана, при которой умышленно оставляют карту в банкомате. Злоумышленник таким образом провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует «решить вопрос на месте».