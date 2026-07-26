Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 26 июля 2026 (обновлено: 10:09, 26 июля 2026)Россия

Тела альпинистов не смогли эвакуировать с Эльбруса из-за погоды

МЧС: Тела двух альпинистов нельзя эвакуировать с Эльбруса из-за погоды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Тела двух альпинистов, погибших на Эльбрусе, не получается эвакуировать из-за погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

«Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям», — рассказали в ведомстве. По данным правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, погибшие приехали из Боснии и Герцеговины.

В МЧС добавили, что двоих спасенных альпинистов уже передали медицинским работникам, а поиски еще троих продолжаются. На месте работают восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее сообщалось, что семь застрявших на Эльбрусе туристов подали сигнал бедствия в субботу, 25 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран раскрыл свой следующий шаг после конфликта с США
    США резко увеличили закупку одного товара из России
    Закрытие границы с Россией назвали катастрофой для Финляндии
    В российском регионе задержались десятки пассажирских поездов
    Покупатели машин Esteo смогут сэкономить почти 1 млн рублей
    Россиянка загадала желание в день рождения и стала лотерейным мультимиллионером
    Тела альпинистов не смогли эвакуировать с Эльбруса из-за погоды
    Песков раскрыл одну деталь в переговорах Путина с Орбаном
    Минобороны России раскрыло подробности удара по объектам в Киеве и порту Черноморск
    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российские регионы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok