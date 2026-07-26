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10:20, 26 июля 2026 (обновлено: 10:30, 26 июля 2026)Наука и техника

Космический корабль с космонавтами из России и США полетел на Землю

Корабль «Союз МС-28» отстыковался от МКС
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: 3Dsculptor / Shutterstock / Fotodom  

Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом отстыковался от МКС. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«В 10:03 мск корабль "Союз МС-28" отчалил от МКС. На борту — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс. Включение двигателя "Союза МС-28" на торможение для сведения с орбиты ожидается в 12:32 мск, его разделение на отсеки — в 13:00 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 13:03 мск и ввод основного парашюта — в 13:11 мск», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что аппарат должен спуститься на Землю в 13:25 мск в 147 километров к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

Ранее стало известно, что экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» вернется на Землю в воскресенье, 26 июля. Отмечалось, что экипаж готовится к возвращению к привычным условиям жизни на Земле. Космонавты выполняли тренировки в профилактическом вакуумном костюме «Чибис-М».

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