Экипаж «Союза МС-28» вернется на Землю 26 июля

«Роскосмос»: Экипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю 26 июля

Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» вернется на Землю в воскресенье. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«26 июля космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уилльямс вернутся домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж готовится к возвращению к привычным условиям жизни на Земле. Космонавты выполняют тренировки в профилактическом вакуумном костюме «Чибис-М».

Изделие создает отрицательное относительное давление на нижнюю часть тела. Это создает отток крови, который возникает под действием земного притяжения. Тренировки снижают риск головокружений и обмороков после приземления.

Ранее в июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что космические агентства России и США договорились о продлении совместной работы Международной космической станции.