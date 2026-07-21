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15:33, 21 июля 2026Наука и техника

Экипаж «Союза МС-28» вернется на Землю 26 июля

«Роскосмос»: Экипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю 26 июля
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» вернется на Землю в воскресенье. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«26 июля космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уилльямс вернутся домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж готовится к возвращению к привычным условиям жизни на Земле. Космонавты выполняют тренировки в профилактическом вакуумном костюме «Чибис-М».

Изделие создает отрицательное относительное давление на нижнюю часть тела. Это создает отток крови, который возникает под действием земного притяжения. Тренировки снижают риск головокружений и обмороков после приземления.

Ранее в июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что космические агентства России и США договорились о продлении совместной работы Международной космической станции.

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