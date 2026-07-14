Россия и США договорились продлить работу МКС

Баканов: «Роскосмос» и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года

«Роскосмос» и американское агентство НАСА договорились о продлении совместной работы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

По его словам, станция будет совместно эксплуатироваться до 2030 года.

Ранее планировалось, что МКС прекратит работу в 2028 году, а в 2030-м будет сведена с орбиты.

Баканов рассказывал, что в 2030 году должна начать работу перспективная Российская орбитальная станция (РОС). Ее первый модуль планируется развернуть на орбите в 2028 году.