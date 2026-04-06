Баканов рассказал о запуске первого модуля РОС

Баканов: Первый модуль Российской орбитальной станции запустят в 2028 году

Первый модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», — заявил руководитель.

Ранее Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что РОС станет первой в мире платформой-дроном.

В марте новый глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Герой России Олег Кононенко назвал своей приоритетной задачей подготовку к созданию РОС.

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что развертывание РОС начнется с 2028 года.