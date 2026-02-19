Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:05, 19 февраля 2026Наука и техника

Мантуров обозначил сроки развертывания РОС

Мантуров: Развертывание Российской орбитальной станции начнется с 2028 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

Развертывание перспективной Российской орбитальной станции (РОС) начнется с 2028 года. Соответствующие сроки обозначил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы», — сказал чиновник.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В июле гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину, что РОС будет разработана на российском программном обеспечении.

В июне Мантуров заявил, что Россия запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Макрон захотел решить вопросы с Трампом перед своим уходом

    Олимпийская чемпионка назвала победы Клебо в отсутствие россиян нелегитимными

    США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

    НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами

    Mazda отказалась от шайбы и кнопок управления в своих машинах

    Иностранный лидер назвал Россию великой страной

    Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok