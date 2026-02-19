Мантуров обозначил сроки развертывания РОС

Мантуров: Развертывание Российской орбитальной станции начнется с 2028 года

Развертывание перспективной Российской орбитальной станции (РОС) начнется с 2028 года. Соответствующие сроки обозначил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы», — сказал чиновник.

В июле гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину, что РОС будет разработана на российском программном обеспечении.

В июне Мантуров заявил, что Россия запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.