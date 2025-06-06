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17:49, 6 июня 2025Наука и техника

Россия собралась запускать дроны с космической станции

Мантуров: РФ запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россия запатентовала технологию запуска космических аппаратов с орбитальной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, Россия собралась обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции к 2030 году — модуль за модулем. «Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации», — подчеркнул он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Апробация технологии позволит применить для нашей лунной программы такой формат», — заявил Денис Мантуров. По его словам, сначала технологию испытают на Российской орбитальной станции (РОС), а затем применят и в освоении Луны.

До 2030 года планируется отправить на орбиту научно-энергетический модуль (НЭМ), универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. На втором этапе РОС будет расширяться путем стыковки двух целевых модулей. Согласно генеральному графику, развертывание станции на околополярной орбите ожидается до 2033 года.

В середине мая стало известно, что Российская орбитальная станция (РОС) получит источники энергии мощнее, чем имеются на действующей Международной космической станции (МКС). По словам президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова, речь идет о батареях с высоким коэффициентом полезного действия.

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