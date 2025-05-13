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20:04, 13 мая 2025Наука и техника

Стало известно об источниках энергии РОС

Президент РАН Красников: РОС получит источники энергии мощнее, чем на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) получит источники энергии мощнее, чем имеются на действующей Международной космической станции (МКС). Об этом ТАСС стало известно от президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова.

«Это не только новая орбита, которая очень важна с точки зрения [изучения] радиации. Но там еще и другие возможности по энергетике. Там почти на несколько порядков мощности будет больше, чем сегодня на МКС», — сказал президент РАН.

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По его словам, речь идет о батареях с высоким коэффициентом полезного действия.

Ранее Красников заявил, что у пилотируемой космонавтики есть будущее, в частности, имеется программа построения Россией и Китаем лунных баз, а полет на Марс вызывает вопросы из-за слабой изученности влияния заряженных частиц на человеческий организм.

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