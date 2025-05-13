В России заявили о плохом знании факторов полетов на Марс

Президент РАН Красников: Полет на Марс вызывает вопросы из-за заряженных частиц

Полет на Марс вызывает вопросы из-за слабой изученности влияния заряженных частиц на человеческий организм, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у пилотируемой космонавтики есть будущее, в частности, имеется программа построения Россией и Китаем лунных баз. Однако, по оценке президента РАН, полет на Марс представляет собой более сложную задачу, чем миссии на Луну, поскольку его продолжительность составит 250 суток.

«Есть тяжелые заряженные частицы, и мы плохо знаем, как они воздействуют на человеческий организм. И этот полет [на Марс] до сих пор у нас вызывает вопросы, сможет ли человеческий организм выдержать тяжелые заряженные частицы в открытом космосе», — сказал Красников.

В апреле президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Луну и Марс не освоить без использования атомной энергетики.

В том же месяце российский эксперт в области истории космонавтики Александр Железняков заметил, что Россия сможет покорить Марс минимум через 20-30 лет.