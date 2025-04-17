Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:24, 17 апреля 2025Наука и техника

Российские возможности покорения Марса оценили

Эксперт Железняков: Россия сможет покорить Марс через 20-30 лет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Unsplash

Россия сможет покорить Марс минимум через 20-30 лет. Оценку российского эксперта в области истории космонавтики Александра Железнякова приводит ТАСС.

По его мнению, планы освоения Марса у российской стороны только формируются, поэтому для их осуществления предстоит сделать многое. В частности, по словам эксперта, для миссии к Марсу необходимы соответствующие ракеты и корабли, также стоит вопрос безопасности космонавтов.

«Так что это дело очень отдаленного будущего. На мой взгляд, пройдет не менее 20-30 лет», — отметил специалист.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Железняков добавил, что приоритетной программой является не марсианская, а лунная.

В январе эксперт в комментарии ТАСС заявил, что у США пока нет техники для отправки людей на Марс, пилотируемая миссия на Красную планету при администрации президента страны Дональда Трампа нереальна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержание мигрантов в московской бане обернулось международным скандалом. Как развивались события?

    Названа модная замена белой рубашке

    В России ответили на недовольство западных компаний условиями возвращения в страну

    Российские туристы массово устремились в маленькие города страны

    Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

    Россиянка отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за скользкую дорогу

    Работавший с Украины российский депутат рассказал об обысках местных силовиков

    Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

    Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости