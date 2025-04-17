Российские возможности покорения Марса оценили

Эксперт Железняков: Россия сможет покорить Марс через 20-30 лет

Россия сможет покорить Марс минимум через 20-30 лет. Оценку российского эксперта в области истории космонавтики Александра Железнякова приводит ТАСС.

По его мнению, планы освоения Марса у российской стороны только формируются, поэтому для их осуществления предстоит сделать многое. В частности, по словам эксперта, для миссии к Марсу необходимы соответствующие ракеты и корабли, также стоит вопрос безопасности космонавтов.

«Так что это дело очень отдаленного будущего. На мой взгляд, пройдет не менее 20-30 лет», — отметил специалист.

Железняков добавил, что приоритетной программой является не марсианская, а лунная.

В январе эксперт в комментарии ТАСС заявил, что у США пока нет техники для отправки людей на Марс, пилотируемая миссия на Красную планету при администрации президента страны Дональда Трампа нереальна.