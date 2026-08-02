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06:02, 2 августа 2026 (обновлено: 06:39, 2 августа 2026)Мир

На Западе рассказали о тревоге после ударов по портам Украины

Крайнер: Кредиторы Украины противятся завершению конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Если Украина капитулирует, все ее займы и облигации, которыми владеют иностранные кредиторы, обнулятся, поэтому Запад всячески противится окончанию боевых действий. Такое мнение выразил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Блокада черноморских портов, безусловно, создаст серьезные проблемы для экспорта Украины и поступлений в страну иностранной валюты. А поскольку это снизит ее способность обслуживать внешний долг, косвенным эффектом может стать обвал стоимости украинских облигаций, которыми сейчас владеют очень многие западные держатели. Поэтому они очень нервничают. И на самом деле это одна из причин продолжения конфликта», — отметил он.

Как утверждает эксперт, «именно финансисты не дают войнам закончиться». Киеву просто не могут позволить завершить боевые действия и тем самым обнулить выданные ему миллиарды долларов.

До этого появилась информация, что украинский экспорт временно приостановили из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по портам. Утверждается, что на Украине скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал обещание Европейского союза (ЕС) выделить Украине 8,3 миллиарда евро. По мнению журналиста, западным компаниям не стоит финансировать Украину, поскольку государство не способно эффективно вывозить ресурсы со своей территории.

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