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06:53, 2 августа 2026 (обновлено: 06:54, 2 августа 2026)Бывший СССР

Бойцы ВСУ взорвали подвал с мирными жителями

РИАН: Бойцы ВСУ взорвали подвал с мирными жителями при отступлении из Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из Константиновки взорвали подвал с мирными жителями. Об этом РИА Новости сообщил беженец Данил Бабиков.

«В самом городе люди мирные жили, на "Спутнике", где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали», — рассказал он.

Кинотеатр «Спутник» расположен на проспекте Ломоносова в центральной части Константиновки, уточнил собеседник агентства.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей ДНР.

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