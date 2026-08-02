РИАН: Бойцы ВСУ взорвали подвал с мирными жителями при отступлении из Константиновки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из Константиновки взорвали подвал с мирными жителями. Об этом РИА Новости сообщил беженец Данил Бабиков.

«В самом городе люди мирные жили, на "Спутнике", где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали», — рассказал он.

Кинотеатр «Спутник» расположен на проспекте Ломоносова в центральной части Константиновки, уточнил собеседник агентства.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей ДНР.