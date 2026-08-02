Рубио: США готовятся оценить возможность возвращения к переговорам по Украине

Американская администрация с подачи ее руководителя, президента Дональда Трампа, готовится в ближайшие недели совершить шаги для оценки сил по возобновлению переговорного процесса вокруг конфликта на Украине. Об этом в беседе с Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, глава Белого дома ясно дал понять, что Соединенные Штаты все еще могут сыграть роль в прекращении боевых действий. «Мы будем и дальше стремиться к этому», — подчеркнул Рубио.

Как отметил он, Вашингтон всегда готов сыграть конструктивную роль на этом направлении. Американский госсекретарь уверяет, что в ближайшие несколько недель будут видны приложенные усилия, которые помогут понять, сможет ли Америка возобновить диалог между Москвой и Киевом.

Соответствующее распоряжение своим подчиненным дал Дональд Трамп. Он сказал коллегам, что если они видят возможность придать импульс мирным переговорам, то это необходимо сделать, резюмировал Рубио.

Российские официальные лица неоднократно говорили, что всегда открыты для переговоров по Украине. Такой позиция Москвы остается и сейчас, уточняют источники.

В июле Турция выдвинула инициативу по возвращению к диалогу об урегулировании конфликта. В правительстве республики заявили, что готовы в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на своей территории.