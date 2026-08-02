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07:17, 2 августа 2026 (обновлено: 07:38, 2 августа 2026)Мир

Озвучено решение Трампа о переговорах по Украине

Рубио: США готовятся оценить возможность возвращения к переговорам по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Американская администрация с подачи ее руководителя, президента Дональда Трампа, готовится в ближайшие недели совершить шаги для оценки сил по возобновлению переговорного процесса вокруг конфликта на Украине. Об этом в беседе с Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, глава Белого дома ясно дал понять, что Соединенные Штаты все еще могут сыграть роль в прекращении боевых действий. «Мы будем и дальше стремиться к этому», — подчеркнул Рубио.

Как отметил он, Вашингтон всегда готов сыграть конструктивную роль на этом направлении. Американский госсекретарь уверяет, что в ближайшие несколько недель будут видны приложенные усилия, которые помогут понять, сможет ли Америка возобновить диалог между Москвой и Киевом.

Соответствующее распоряжение своим подчиненным дал Дональд Трамп. Он сказал коллегам, что если они видят возможность придать импульс мирным переговорам, то это необходимо сделать, резюмировал Рубио.

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Российские официальные лица неоднократно говорили, что всегда открыты для переговоров по Украине. Такой позиция Москвы остается и сейчас, уточняют источники.

В июле Турция выдвинула инициативу по возвращению к диалогу об урегулировании конфликта. В правительстве республики заявили, что готовы в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на своей территории.

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