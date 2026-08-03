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11:29, 3 августа 2026 (обновлено: 12:07, 3 августа 2026)Силовые структуры

Полиция отреагировала на заражение 11-летней школьницы ВИЧ в российской больнице

В Азове возбудили дело из-за заражения 11-летней школьницы ВИЧ после лечения в больнице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по факту заражения 11-летней школьницы ВИЧ после лечения от кишечной инфекции в больнице Азова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 122 УК РФ («Заражение ВИЧ-инфекцией»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает агентство, Минздрав Ростовской области уточнил, что в апреле 2026 года министерство провело внеплановую выездную проверку Центральной городской больницы (ЦГБ) Азова по случаю оказания медпомощи ребенку. В ведомстве сообщили, что школьница получает необходимую помощь и поддержку.

О ЧП стало известно 30 июля.

У 11-летней школьницы из Азова диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Заражение произошло во время ее госпитализации, когда девочка лежала в инфекционном отделении с кишечной инфекцией,
Обследование показало, что генетически вирус девочки совпадает с вирусом женщины, которая находилась с ней в одной палате. Эта новость повергла в шок мать пострадавшей.

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