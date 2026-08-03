Полиция отреагировала на заражение 11-летней школьницы ВИЧ в российской больнице

В Азове возбудили дело из-за заражения 11-летней школьницы ВИЧ после лечения в больнице

Возбуждено уголовное дело по факту заражения 11-летней школьницы ВИЧ после лечения от кишечной инфекции в больнице Азова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 122 УК РФ («Заражение ВИЧ-инфекцией»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает агентство, Минздрав Ростовской области уточнил, что в апреле 2026 года министерство провело внеплановую выездную проверку Центральной городской больницы (ЦГБ) Азова по случаю оказания медпомощи ребенку. В ведомстве сообщили, что школьница получает необходимую помощь и поддержку.

О ЧП стало известно 30 июля.

У 11-летней школьницы из Азова диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Заражение произошло во время ее госпитализации, когда девочка лежала в инфекционном отделении с кишечной инфекцией,

Обследование показало, что генетически вирус девочки совпадает с вирусом женщины, которая находилась с ней в одной палате. Эта новость повергла в шок мать пострадавшей.