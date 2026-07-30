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20:32, 30 июля 2026 (обновлено: 20:41, 30 июля 2026)Россия

Заболевшая кишечной инфекцией российская школьница вышла из больницы с ВИЧ и гепатитом С

В Азове школьница после госпитализации с кишечной инфекцией вернулась домой с ВИЧ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

У 11-летней школьницы из Азова диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Заражение произошло во время ее госпитализации, когда девочка лежала в инфекционном отделении с кишечной инфекцией, сообщает портал 161.RU.

После прохождения обследований выяснилось, что генетически вирус девочки совпадает с вирусом женщины, которая находилась с ней в одной палате. Эта новость повергла в шок мать пострадавшей.

«Мне говорят: "Вы не волнуйтесь, присядьте. У вашей дочери гепатит С. Но вы не переживайте, он лечится. Вот водички выпейте. У вас еще и ВИЧ"», — вспомнила мать слова врачей, которые брали у дочери анализы.

Мать поделилась, что девочка начала плохо себя чувствовать в начале 2026 года — через 1,5 года после лечения в больнице. При госпитализации в детской палате не было мест, поэтому ребенка положили в общую палату со взрослыми. По словам матери, это была не палата, а кладовка с наваленными кроватями.

После инцидента Роспотребнадзор нашел в больнице нарушения. Оказалось, что одноразовые заглушки для капельниц там использовали по нескольку раз — просто мыли и ставили снова. А в карте школьницы обнаружили поддельный отказ от анализа на ВИЧ, мать эту бумагу никогда не подписывала. Кроме того, больница не сообщила о случае гепатита С у женщины, которая лежала с девочкой в одной палате. Если бы врачи сделали это вовремя, всех контактировавших проверили бы сразу, а школьницу обследовали бы на полтора года раньше.

Я хочу, чтобы в больнице навели порядок. И чтобы ребенку выплатили компенсацию за испорченное здоровье и жизнь

мать пострадавшей школьницы

Уголовное дело возбудили только в июне 2026 года, через четыре месяца после заявления матери. Сначала полиция отказала из-за отсутствия состава преступления, но после вмешательства прокуратуры расследование все-таки началось.

Ранее жительнице башкирского Стерлитамака занесли инфекцию в стационаре скорой и оставили без ребенка и матки. Девушка на 37-й неделе срока приехала в учреждение с сильными болями, однако врачи долго отказывались ее принимать из-за того, что у россиянки не было с собой документов.

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