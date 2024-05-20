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08:43, 20 мая 2024Россия

21-летней россиянке занесли инфекцию в стационаре скорой и оставили без матки

Жительнице Башкирии занесли инфекцию в стационаре скорой и оставили без матки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительнице башкирского Стерлитамака занесли инфекцию в стационаре скорой и оставили без ребенка и матки. Об этом сама россиянка сообщила Telegram-каналу Mash Batash.

Девушка пояснила, что на 37-й неделе срока приехала в стационар на скорой с сильными болями. Врачи долго отказывались ее принимать, мотивируя это тем, что у 21-летней россиянки не было с собой документов.

Пациентку пустили только тогда, когда ее супруг доставил необходимые бумаги. Девушке разрезали живот и достали малыша. Последний уже не подавал признаков жизни. После операции у жительницы Башкирии начались осложнения — девушке на протяжении месяца пришлось лечиться в клинике в Уфе.

В медучреждении в Стерлитамаке объявили, что кесарево сечение провели верно, а плод погиб еще до госпитализации.

Девушка обратилась в региональное управление Следственного комитета России — там заявление приняли и перенаправили в МВД. Россиянка с мужем отметили, что теперь сотрудник, получивший их дело, не берет трубку.

Ранее сообщалось, что заявление жительницы Пензы о халатности врача выдали за случай из других городов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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