Заявление россиянки о некачественно оказанной медпомощи превратили в фейк

Заявление жительницы Пензы о халатности врача выдали за случай из других городов

Пользовательница «ВКонтакте» обвинила в паблике «ЖИЗА ... Пенза» пензенского врача-стоматолога в халатности. Публикация о предположительно некачественно оказанной медпомощи распространилась в сообществах других городов, где превратилась в фейк. Из нее намеренно убрали некоторые данные, чтобы выдать рассказ за случай, произошедший в другом населенном пункте, которому посвящена конкретная группа.

В оригинальном посте анонимный автор заявила, что 28 декабря была на приеме у стоматолога, в результате чего уже на следующий день обратилась за экстренной помощью к медикам и ей пришлось делать две операции.

«Записалась на прием в стоматологию по адресу проспект Строителей 60А. Нужно было поставить пломбу. Врач — Рыжикова Мария. Рассверлила, нерв не убила, так как кровоточил, на снимок не отправила, просто заложила все пастой. (...) После под подбородком надулась шишка, слюнная железа раздулась, к утру разнесло всю шее вплоть до легких. Вызвала врача на дом, диагноз — абсцесс или аллергическая реакция», — рассказала автор поста. По словам девушки, ей помогли хирурги пензенской больницы имени Бурденко. Она также заявила, что 19 дней провела в больнице, причем 4 дня — в реанимации.

В публикации приводятся доказательства слов автора. Она выложила скриншот записи на прием стоматолога Рыжиковой Марины в пензенской стоматологической поликлинике. Согласно сайту поликлиники, такой доктор действительно работает в организации и принимает по адресу проспект Строителей, 60А в Пензе. Кроме того, к публикации добавлены фотография сильного отека подбородка у девушки и последствий предполагаемой операции. На втором снимке виден разрез в области шеи и медицинские повязки.

Автор также приложила к посту выписной эпикриз из областной клинической больницы имени Бурденко в Пензе. В документе утверждается, что пациентке действительно оказывали экстренную медицинскую помощь в этом медучреждении, ей провели вскрытие и дренирование очага воспаления, который находился в области под подбородком. Согласно эпикризу, она провела в больнице 19 дней. Диагноз – одонтогенная флегмона дна полости рта от 36-го зуба.

В эпикризе указано, что пациентка – девушка по имени Кристина, проживающая в Пензе. Во «ВКонтакте» есть ее страница, на опубликованных там фотографиях видны татуировки, совпадающие с фото в посте об операции.

Все вышеперечисленное свидетельствует о достоверном характере того, что пациентка из Пензы столкнулась с воспалением в области под подбородком и ей провели операцию. Однако важно отметить, что представляется невозможным с уверенностью заявить, что эти осложнения возникли после приема у конкретно обозначенного ею стоматолога.

В последующем публикация была выложена в паблики во «ВКонтакте» ряда других городов — Новосибирска, Калуги, Уфы, Кургана, Нижнего Новгорода и не только. Однако публикация была отредактирована: в ней отсутствовал адрес стоматологии и информация о больнице, где пациентке сделали операцию. Кроме того, к посту не были приложены скриншоты записи к доктору и выписной эпикриз, а присутствовали только фотографии самой пациентки. О том, что пациентка жалуется на стоматолога из Пензы, не упоминалось. СМИ рассказ россиянки о предположительно некачественно оказанной стоматологической услуге не освещали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»