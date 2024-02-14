Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:05, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Заявление россиянки о некачественно оказанной медпомощи превратили в фейк

Заявление жительницы Пензы о халатности врача выдали за случай из других городов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пользовательница «ВКонтакте» обвинила в паблике «ЖИЗА ... Пенза» пензенского врача-стоматолога в халатности. Публикация о предположительно некачественно оказанной медпомощи распространилась в сообществах других городов, где превратилась в фейк. Из нее намеренно убрали некоторые данные, чтобы выдать рассказ за случай, произошедший в другом населенном пункте, которому посвящена конкретная группа.

В оригинальном посте анонимный автор заявила, что 28 декабря была на приеме у стоматолога, в результате чего уже на следующий день обратилась за экстренной помощью к медикам и ей пришлось делать две операции.

«Записалась на прием в стоматологию по адресу проспект Строителей 60А. Нужно было поставить пломбу. Врач — Рыжикова Мария. Рассверлила, нерв не убила, так как кровоточил, на снимок не отправила, просто заложила все пастой. (...) После под подбородком надулась шишка, слюнная железа раздулась, к утру разнесло всю шее вплоть до легких. Вызвала врача на дом, диагноз — абсцесс или аллергическая реакция», — рассказала автор поста. По словам девушки, ей помогли хирурги пензенской больницы имени Бурденко. Она также заявила, что 19 дней провела в больнице, причем 4 дня — в реанимации.

В публикации приводятся доказательства слов автора. Она выложила скриншот записи на прием стоматолога Рыжиковой Марины в пензенской стоматологической поликлинике. Согласно сайту поликлиники, такой доктор действительно работает в организации и принимает по адресу проспект Строителей, 60А в Пензе. Кроме того, к публикации добавлены фотография сильного отека подбородка у девушки и последствий предполагаемой операции. На втором снимке виден разрез в области шеи и медицинские повязки.

Материалы по теме:
В соцсети ворвался эпатажный гинеколог-усач. Он оказался фейком, но россияне уже успели ему поверить. Как он всех обманул
В соцсети ворвался эпатажный гинеколог-усач.Он оказался фейком, но россияне уже успели ему поверить. Как он всех обманул
13 февраля 2024
Во всем мире врачи бьют тревогу: рак резко молодеет. Чем это грозит россиянам и как защитить себя? Отвечает онколог
Во всем мире врачи бьют тревогу: рак резко молодеет.Чем это грозит россиянам и как защитить себя? Отвечает онколог
5 февраля 2024

Автор также приложила к посту выписной эпикриз из областной клинической больницы имени Бурденко в Пензе. В документе утверждается, что пациентке действительно оказывали экстренную медицинскую помощь в этом медучреждении, ей провели вскрытие и дренирование очага воспаления, который находился в области под подбородком. Согласно эпикризу, она провела в больнице 19 дней. Диагноз – одонтогенная флегмона дна полости рта от 36-го зуба.

В эпикризе указано, что пациентка – девушка по имени Кристина, проживающая в Пензе. Во «ВКонтакте» есть ее страница, на опубликованных там фотографиях видны татуировки, совпадающие с фото в посте об операции.

Все вышеперечисленное свидетельствует о достоверном характере того, что пациентка из Пензы столкнулась с воспалением в области под подбородком и ей провели операцию. Однако важно отметить, что представляется невозможным с уверенностью заявить, что эти осложнения возникли после приема у конкретно обозначенного ею стоматолога.

В последующем публикация была выложена в паблики во «ВКонтакте» ряда других городов — Новосибирска, Калуги, Уфы, Кургана, Нижнего Новгорода и не только. Однако публикация была отредактирована: в ней отсутствовал адрес стоматологии и информация о больнице, где пациентке сделали операцию. Кроме того, к посту не были приложены скриншоты записи к доктору и выписной эпикриз, а присутствовали только фотографии самой пациентки. О том, что пациентка жалуется на стоматолога из Пензы, не упоминалось. СМИ рассказ россиянки о предположительно некачественно оказанной стоматологической услуге не освещали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

      Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

      В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

      Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

      В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

      Назван срок возвращения морозов в Москву

      Российский боец подарил Киркорову семейное кольцо в ДНР

      Названо самое сложное направление для ВСУ

      В Литве рассыпали зерно из польской фуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше