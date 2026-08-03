Теннисистка Андреева призналась, что ей было непросто переключиться после «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о сложностях после победы на «Ролан Гаррос». Ее слова приводит Punto de Break.

«Чем раньше ты сможешь переключиться, тем лучше. Это было непросто, потому что у меня не было много времени, чтобы насладиться победой. Мне пришлось готовиться к травяному сезону, включая неделю тренировок на траве перед первым матчем», — заявила спортсменка перед стартом турнира в Торонто.

Андреева подчеркнула, что необходимость быстро сосредоточиться на подготовке к следующим соревнованиям не оставила ей возможности полноценно отпраздновать первый титул «Большого шлема». «Прошло какое-то время, и я думаю: «Ну, это было — и хорошо, я рада. Но нужно сосредоточиться на будущем», — отметила спортсменка.

19-летняя россиянка стала победительницей «Ролан Гаррос»-2026. В ближайшие недели тенниcистка, занимающая пятую строчку в рейтинге WTA, будет бороться за топ-4 посева на US Open.