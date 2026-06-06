Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». До этого она стала серебряным призером Олимпиады-2024. Отмечается, что обе спортсменки в первый раз играли в финальном поединке соревнований подобного масштаба.

В финале «Ролан Гаррос» среди мужчин встретятся немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли. Матч пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало в 16:00 по московскому времени.