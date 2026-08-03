Назван самый подорожавший в мире продукт

Стоимость яиц на бирже Comex выросла на 334 процента в июле

В июле самым подорожавшим в мире продуктом питания оказались куриные яйца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской биржи Comex.

За второй летний месяц этот продукт на американской бирже подорожал на 334 процента. Остальные виды сельскохозяйственной продукции прибавили в стоимости гораздо меньше. Так, цена овса увеличилась за это время на 15,5 процента, а стоимость пшеницы — на 10,4 процента.

Резкий скачок цен на куриные яйца на американском рынке связан с масштабными вспышками высокопатогенного птичьего гриппа. Распространение вирусного заболевания привело к уничтожению десятков миллионов кур-несушек, спровоцировав ажиотажный спрос при ограниченном предложении.

В России ситуация с ценами на яйца в начале лета оказалась противоположной. Стоимость этой продукции на внутреннем рынке в июне снизилась на 9,6 процента в месячном выражении. Подобная динамика позволила яйцам стать самым подешевевшим товаром на отечественном продовольственном рынке.

После кризиса 2023-2024 годов, который повлек за собой сокращение поголовья кур и резкий рост стоимости яиц, российские производители столкнулись с новой проблемой. По итогам 2025-го на внутреннем рынке образовался избыток продукции, что повлекло за собой снижение цен и резкое падение рентабельности отечественных птицефабрик. Выправить ситуацию, отмечали эксперты, могло бы увеличение экспорта или переработка, на которую у производителей нет денег.