Аналитик назвала рекордно подешевевшие в июне продукты

Аналитик Попова: Куриные яйца потеряли за месяц 9,6% стоимости

В прошлом месяце на российском продовольственном рынке зафиксировано значительное снижение цен на ряд товаров. Об этом рассказала старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова в беседе с агентством «Прайм».

Наибольшее падение продемонстрировали куриные яйца: их стоимость уменьшилась на 9,6 процента по сравнению с маем, что стало максимальным показателем.

Такая динамика объясняется сезонными и отраслевыми причинами: летом увеличивается яйценоскость кур, предложение растет, а спрос традиционно снижается.

Помимо яиц, снижение цен коснулось сладкого перца (–3,5 процента), бананов (–3,1 процента), чеснока (–2,8 процента), а также помидоров и грибов (–1,6 процента). В этих случаях удешевление связано с поступлением сезонного урожая и налаживанием логистических цепочек. Сливочное масло потеряло в цене 1,4 процента — здесь сказался рост объемов производства молока в 2025 году. Также стали доступнее отдельные сорта сыров, мясная и рыбная продукция.

Ранее сообщалось, что стоимость килограмма шоколада в России уменьшилась на 1,7 процента с января по июнь.