Найдено неожиданное последствие избытка яиц в России

«АБ-Центр»: Рентабельность производителей яиц упала в шесть раз

В 2025 году рентабельность производителей яиц упала в шесть раз. Неожиданное последствие избытка продукта на рынке нашел гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, его цитирует Forbes.

После кризиса 2023-2024 годов, в рамках которого резко сократилось поголовье кур, а стоимость яиц резко увеличилась, производители превзошли показатели выпуска продукта. Уже в 2024 году доходность птицефабрик стремительно выросла, а год спустя из-за переизбытка и активно растущей себестоимости начались серьезные убытки.

Цены на яйца продолжают падать из-за их количества на рынке и мер по сдерживанию их стоимости как социально значимого продукта. Улучшить ситуацию могло бы увеличение экспорта или переработка, на которую у производителей нет денег.

Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в шесть раз, до минимума с 2020 года, рассказал гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По данным Росстата, в прошлом году она составила 5,68 процента. Для сравнения, в 2023 году рентабельность достигала 23,08 процента, в 2024 году – 33,17 процента.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупных ретейлеров о недопустимости «необоснованного» повышения цен перед Пасхой. Ведомство предостерегло продавцов, чтобы те не завышали цены на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, которые пользуются повышенным спросом перед праздниками.