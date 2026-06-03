В Японии медведи растерзали женщину и покалечили еще четырех человек за день

Медведи растерзали женщину и покалечили четырех человек в двух префектурах Японии

Медведи напали на людей в двух префектурах Японии. Об этом сообщает NHK World.

Утром 2 июня хищник растерзал женщину в горах рядом с городом Акита одноименной префектуры. В полицию обратились родственники японки и заявили, что она не вернулась домой. Они сказали, что на нее мог напасть медведь. Вскоре сотрудники полиции обнаружили в лесу сильно поврежденные останки женщины. Рядом находился агрессивный медведь, которого правоохранители ликвидировали на месте.

В это же время в городе Фукусима медведь пришел в жилой район и стал нападать на людей. Известно, что зверь покалечил четверых человек на территории местного предприятия. Пострадавших госпитализировали. Поймать медведя не удалось. В администрации рассказали, что впервые хищников заметили рядом с городом в конце мая.

В 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей. Звери стали приходить в города, где их прежде не видели, и растерзали 13 человек. Еще 217 человек остались живы, но получили ранения.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Иватэ медведь растерзал 69-летнюю женщину. Она собирала в лесу растения.