В Японии медведь растерзал женщину, собиравшую растения в горном лесу

На севере Японии медведь растерзал пожилую женщину. Об этом сообщает NHK World.

69-летняя Кумагай Тиеко жила в городе Хатимантай, префектура Иватэ. В среду она отправилась в горный лес, чтобы собирать съедобные дикорастущие растения. Домой женщина так и не вернулась.

На следующее утро полицейские и спасатели начали поиски. У кромки леса они обнаружили автомобиль пропавшей. Вскоре после восьми утра японку нашли. Она лежала на земле без сознания.

На лице и голове женщины были раны, предположительно оставленные когтями животного. Спасти ее не удалось.

По версии полиции, на Кумагай напал медведь. С пятницы, 8 мая, окрестности города начали патрулировать охотники.

В 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей. Звери стали приходить в города, где их прежде не видели, и растерзали 13 человек. Еще 217 человек остались живы, но получили ранения.

Первоначально нашествие связывали с плохим урожаем желудей и орехов, которыми обычно питаются медведи. Исследование, опубликованное в научном журнале Mammal Study, опровергло это объяснение. Данные свидетельствуют, что медведи, которые нападали на людей, были сытыми.