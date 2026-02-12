Растерзавшие 13 человек медведи были сытыми

Mammal Study: Медведи, растерзавшие 13 человек в Японии, были сытыми

Японские исследователи выяснили, что медведи стали чаще заходить в населенные пункты и нападать на людей не из-за голода. Об этом сообщает газета «Майнити симбун».

В 2025 году в Японии зафиксировали небывалое число нападений медведей на людей. Звери стали появляться в городах, где их прежде не видели, и растерзали 13 человек. Еще 217 человек остались живы, но получили ранения. Происходящее часто связывали с плохим урожаем желудей и орехов, которыми обычно питаются медведи.

Исследование, опубликованное в научном журнале Mammal Study, опровергает это объяснение. Данные свидетельствуют, что медведи, которые нападали на людей, скорее всего, были сытыми.

Группа ученых из Токийского университета сельского хозяйства и технологий и Исследовательского центра горных районов префектуры Симане изучила связь между урожаем желудей и упитанностью гималайских медведей. Им удалось собрать и проанализировать данные о 651 особи.

Исследователи установили, что годам низкого урожая желудей на дубах обычно предшествовали периоды хорошего или умеренного плодоношения. Медведи, выходившие к людям в такие годы, оказывались достаточно упитанными. По мнению авторов, животных привлекали плодовые деревья на заброшенных фермерских участках.

«Эти вторжения, вероятно, были вызваны не плохим питанием, а с наличием привлекательных источников пищи», — говорится в научной работе.

Ранее сообщалось, что медведи в Японии отказались впадать в спячку и продолжили нападать на людей. Хищники покалечили четерых пенсионеров за день.