17:10, 5 декабря 2025Из жизни

Медведи в одной стране отказались впадать в спячку и покалечили четверых человек за день

В Японии медведи покалечили четверых пенсионеров за день
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sea_Monkey / Shutterstock / Fotodom

Медведи в Японии отказались впадать в спячку и продолжили нападать на людей. Об этом сообщает NHK World-Japan.

В четверг, 4 декабря, хищники покалечили четверых человек за день в разных концах страны. В городе Тояма на острове Хонсю медведь атаковал 70-летнюю супружескую пару. Пострадавших обнаружил случайный прохожий около половины третьего ночи. Мужа и жену доставили в больницу, они находились в сознании.

Утром того же дня в префектуре Нагано медведь набросился на 70-летнего мужчину, который расчищал снег перед своим домом. Его доставили в больницу с травмами головы и бедра. Жизнь пожилого японца вне опасности. Еще одно нападение произошло в горной местности провинции Симане недалеко от города Масуда. Там также пострадал пожилой мужчина в возрасте около 70 лет.

Как отмечает NHK World-Japan, медведи продолжили нападать на людей, несмотря на то, что во многих регионах уже выпал снег. Обычно к декабрю медведи в Японии заканчивают зажировку и впадают в спячку.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Японии медведь проник в общественный туалет на железнодорожной станции и набросился на пожилого мужчину. Мужчина получил легкие травмы правой ноги.

