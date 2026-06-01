Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 1 июня 2026Забота о себе

Названо лучшее время суток для секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Большинство пар по привычке выбирают для интимной близости ночное время, однако эксперт по сну Майкл Бреус считает, что это не самое удачное решение. Мнение специалиста по этой теме опубликовало издание USA Today.

По словам Бреуса, ближе к ночи организм естественным образом готовится ко сну: повышается уровень мелатонина, а гормоны энергии и возбуждения, наоборот, снижаются. Из-за этого у многих людей уменьшается уровень бодрости.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Эксперт добавил, что для интимной близости больше подходят утренние часы: в это время выше уровень энергии и гормональная активность. При этом он подчеркивает, что универсального «идеального времени» не существует, так как многое зависит от индивидуального ритма человека и образа жизни.

Ранее психотерапевт Кэтрин Кавалло рассказала, что эрекция может возникнуть из-за стресса, облегчения или другого сильного эмоционального переживания. По ее словам, такая реакция не всегда связана с сексуальным возбуждением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запад открыто готовится к войне». В Белоруссии заявили, что начало конфликта запланировано на 2030 год

    Ракеты и беспилотники атаковали страну Персидского залива

    В Сербии задумались об отмене безвиза с Россией

    Слова президента Казахстана о Золотой Орде объяснили

    28-летняя женщина не пережила поход на рок-фестиваль

    Названо лучшее время суток для секса

    Самый большой корабль ВМФ России начал последний этап испытаний после ремонта

    В Польше заявили о неожиданном решении США в отношении Зеленского

    Российский морпех рассказал о лаборатории беспилотников в ДНР

    ВСУ предприняли попытку ударить по Воронежской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok