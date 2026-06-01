В Малайзии пожилые мужчина и женщина остались наедине в полночь и попали под суд. Об этом сообщает Mothership.

68-летнего предпринимателя и 66-летнюю безработную женщину из Малакки арестовали сотрудники религиозной полиции ночью в субботу, 23 мая, после анонимной жалобы. Их обвинили в халвате — запрещенном шариатом уединении мужчины и женщины, которые не являются родственниками.

Задержанные заявили, что их супругов давно не стало, и теперь они решили пожениться. По словам пожилой пары, они уже подали заявление на заключение брака. Тем не менее религиозная полиция доставила их в отделения для составления протокола.

Представители властей пояснили, что не собираются раскрывать личности мужчины и женщины, чтобы не позорить их. Какое наказание может грозить задержанным, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в малайзийском Джохор-Бару пару задержали за халват. Оказалось, что нарушители были женихом и невестой.