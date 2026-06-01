Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:00, 1 июня 2026Из жизни

42 жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и денег

В Индии мошенники обманули 42 мужчин и оставили их без жен
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Photo For Everything / Shutterstock / Fotodom

В Индии мошенники обманули десятки мужчин, которые заплатили деньги и явились на массовую свадебную церемонию. Об этом сообщает Mothership.

Выяснилось, что с мужчин, у которых были трудности с женитьбой, брали по 20 тысяч рупий (15 тысяч рублей) и обещали подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта в городе Индаур. Утром 24 мая 42 мужчины в свадебных нарядах с родственниками и подарками собрались на месте обещанной церемонии и обнаружили, что приготовления даже не начинались. Организаторы, Мукеш Байраги и его жена, уверяли женихов, что их невесты уже едут из Индаура и осталось только немного подождать. Однако до вечера девушки так и не появились.

Байраги обвинил в мошенничестве своего брата и тестя. Они жили в Индауре и уверяли, что договорились с приютом о свадьбах. Байраги стал звонить брату. Сначала тот говорил, что невесты скоро приедут, а потом перестал отвечать. Пострадавшие рассказали следователям, что все общение с организаторами велось онлайн. Полиция быстро выяснила, что фотографии потенциальных невест мошенники брали со страниц случайных девушек в социальных сетях. Преступникам досталось более одного миллиона рупий (750 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

В итоге Байраги и его жену арестовали по подозрению в мошенничестве. Следователи отметили, что жертвами мошенников стали мужчины из бедных отдаленных районов штата, которые не могли самостоятельно найти себе избранницу. Массовые свадьбы в Индии организуют специально, чтобы небогатые люди могли сочетаться браком по всем светским и религиозным правилам.

Ранее сообщалось, что в Индии гости массовой свадьбы устроили драку из-за чипсов. Потасовка началась после того, как устроители мероприятия выставили закуски для участников церемонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое жертвоприношение». Ребенок стал жертвой удара ВСУ накануне Дня защиты детей. Как отреагировала Россия?

    Участница популярного реалити-шоу обвинила команду проекта в тайной съемке в душе

    ВСУ начали формировать заградотряды из артиллеристов

    Банда мигрантов в Европе похитила и насиловала туристку в течение трех дней

    Назван изъян самого дорогого iPhone

    Ранивший мачете пассажиров поезда на российский курорт избежал наказания

    В Европе оценили идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС

    42 жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и денег

    В России резко вырос спрос на труд подростков

    Командир ВС России рассказал о засаде в тылу ВСУ в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok