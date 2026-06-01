Лавров сделал заявление об отношениях России и Китая

Лавров: Отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, они выступают главным стабилизирующим фактором в международных отношениях. Об этом в послании заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его текст зачитал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Российско-китайские отношения не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов», — отметил министр.

Президент России Владимир Путин находился в Китае с 19 по 20 мая. По итогам переговоров Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал состоявшийся визит насыщенным и максимально результативным.