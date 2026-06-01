Бывший росгвардеец порезал экс-гаишника во время празднования Дня пограничника

12:13, 1 июня 2026

В Екатеринбурге экс-росгвардеец зарезал бывшего гаишника, отмечая День пограничника
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге бывший росгвардеец зарезал экс-гаишника во время празднования Дня пограничника. Об этом сообщает E1.ru.

Преступление произошло в квартире жилого дома на Сиреневом бульваре в выходные.

Три друга встретились 28 мая, чтобы отметить День пограничника. Они пили три дня, а 30 мая пришли домой в гости к бывшему росгвардейцу. Во время посиделок хозяин ушел на кухню, чтобы нарезать хлеб для закуски, а когда вернулся, увидел, что на его месте сидит бывший сотрудник ГАИ. Из-за этого между ними вспыхнул конфликт.

Экс-росгвардеец попросил гостя освободить его место, но получил грубый ответ, после которого он ударил его ножом. Бывший гаишник вскочил и убежал в прихожую, где упал на пол. Собутыльники вытащили его в подъезд и закрыли за собой двери, продолжив застолье.

Утром бывшего росгвардейца разбудили полицейские, нашедшие гостя без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Измайловском суде Москвы перед присяжными выступил сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, обвиняемый в расправе над бывшим участником «Дома-2» Дмитрием Лукиным. Он назвал самообороной 50 ударов ножом.

