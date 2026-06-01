В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

Депутат Колесник: РФ ударит по носителям ядерного оружия в случае угрозы НАТО

В случае явной угрозы России со стороны НАТО армия страны в первую очередь будет наносить удары по любым средствам, которые являются носителями ядерного оружия, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Возможные цели он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в случае полномасштабной континентальной войны одной из основных целей для ударов России станет подземная сеть Central Europe Pipeline System (CEPS), которая представляет собой крупнейшую трансграничную систему трубопроводов протяженностью около 5,5 тысяч километров в Центральной Европе в рамках НАТО.

Возможности для этого есть, рассказал депутат, однако, по его мнению, в первую очередь удар в случае явной агрессии против России будет нанесен по баллистическим ракетам шахтового базирования, которые находятся во Франции, а также по любым средствам, которые являются носителями ядерного оружия, включая атомные подводные лодки с баллистическими ракетами с ядерными боеголовками Великобритании.

«В первую очередь надо подавить вот это. Они могут базироваться в любой точке земного шара, мы их отслеживаем. Они будут уничтожены в случае явного конфликта и явного нападения на Российскую Федерацию. Потому что в любом случае война с обычным вооружением перерастает потом в применение тактического оружия, а потом и стратегического. Мы не можем подвергать свою страну такой опасности и подавим эти точки первыми», — поделился парламентарий.

Победители в этой войне будут вряд ли, но мы-то еще поживем, у нас территории хватает, а вот Европа пусть подумает, делать ли ей заявления в стиле [президента Франции Эммануэля] Макрона и осуществлять ли действия по захвату, как они говорят, «теневого флота» Андрей Колесник депутат Госдумы

В феврале 2025 года Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса сообщил, что НАТО планирует строить военные трубопроводы в Германии на случай потенциального конфликта с Россией.

В ноябре 2024-го президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что Варшава готова вложиться в финансирование продления военных трубопроводов НАТО на восток, до территории страны.