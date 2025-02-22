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17:20, 22 февраля 2025Мир

НАТО построит военные трубопроводы в Германии на случай конфликта с Россией

Spiegel: НАТО планирует строить трубопроводы в Германии на случай конфликта с РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

НАТО планирует строить военные трубопроводы в Германии на случай потенциального конфликта с Россией. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на внутренние документы.

«НАТО хочет построить трубопровод через Германию для снабжения войск топливом в случае войны с Россией», — говорится в публикации.

По данным издания, альянс хочет продлить в Польшу трубопровод, идущий в городе Брамше в Нижней Саксонии. Еще один маршрут планируется построить в Чехию, он будет идти из города Ингольштадт в Баварии. Кроме того, НАТО хочет соединить северную трубопроводную систему с центральной трубопроводной системой, чтобы решить вопрос быстрого снабжения размещенных на востоке Европы войск керосином и дизелем. Для этого планируется построить трубопроводы в Польше и Чехии для транспортировки топлива на восток, например, в Литву, где немецкая армия хочет разместить бригаду.

Ранее член бундестага Сара Вагенкнехт призвала Германию приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе. Вагенкнехт уточнила, что нынешние европейские и немецкие элиты представляют опасность для собственного народа. Они втягивают Европу и Германию в конфликт с Россией, резюмировала депутат.

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