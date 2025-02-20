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21:38, 20 февраля 2025Мир

В Германии призвали предотвратить большую войну в Европе

Немецкий депутат Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Германия должна приложить возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе. Дело в том, что войны с Россией не переживет никто, сообщила Сара Вагенкнехт — глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», пишет РИА Новости.

«Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать все, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем», — отметила она на предвыборном митинге.

Вагенкнехт уточнила, что нынешние европейские и немецкие элиты представляют опасность для собственного народа. Они втягивают Европу и Германию в конфликт с Россией, резюмировала депутат.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен заявил, что Европе грозит полное разорение в случае вступления Украины в Евросоюз. По ее словам, одна лишь интеграция республики будет стоить объединению 186 миллиардов евро.

До этого в Берлине также заявляли, что основное поражение в конфликте на Украине потерпит Европа. ЕС придется платить за последствия конфликта.

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