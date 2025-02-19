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22:21, 19 февраля 2025Мир

В Германии предрекли Европе разорение из-за Украины

Депутат Дагделен: Европе грозит разорение в случае вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европе грозит полное разорение в случае вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом предупредила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в интервью телеканалу RT.

Она отметила, что одна лишь интеграция республики будет стоить объединению 186 миллиардов евро. «Это проблема и с военной точки зрения, потому что в соответствии с европейскими договорами существует военное обязательство по оказанию помощи», — добавила политик.

Она также заявила об отсутствии демократии на Украине, указав, что в стране запрещены оппозиционные партии и СМИ. Кроме того, депутат обратила внимание на коррупцию в республике.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман назвал коррупцию главной проблемой Украины на пути в Европейский союз. По словам политика, финансы идут нечестным чиновникам, а не на нужды армии и населения.

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