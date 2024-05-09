В Германии назвали тройную проблему Украины

Министр юстиции Германии Бушман: коррупция является тройной проблемой Украины

Коррупция является тройной проблемой для Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман. Его слова приводит DPA.

По его словам, деньги, которые следовало потратить на оснащение военных, идут в карманы нечестных чиновников и ослабляют обороноспособность Украины. При этом Бушман напомнил, что республика намеревается стать членом Евросоюза (ЕС). «Если Украина хочет идти по пути членства, она должна бороться с высоким уровнем коррупции», — подчеркнул он.

Министр добавил, что успешное восстановление Украины возможно только благодаря иностранной помощи. Однако готовность потенциальных стран-доноров помочь Киеву может значительно снизиться, если значительную часть помощи поглотят коррупционеры.

Ранее группа членов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинила Украину в передаче третьим сторонам поставленного Западом оружия и снарядов.

В апреле сообщалось, что больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.