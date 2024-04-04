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17:37, 4 апреля 2024Бывший СССР

Украинцы назвали самую большую угрозу для развития страны

51 % украинцев считает коррупцию самой большой угрозой для развития страны

Фото: Thomas Peter / Reuters

Больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Соответствующие данные отображены в результатах опроса соцгруппы «Рейтинг», опубликованные «Украинской Правдой»

Кроме того, 46 процентов украинцев увидели угрозу в конфликте Украины с Россией и 11 процентов — в экономическом кризисе, инфляции, снижении уровня жизни. Один и тот же респондент мог выбрать несколько пунктов опроса.

Исследование также показало двукратное падение числа людей, полностью доверяющих президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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      Александр Курбатов
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