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16:05, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о падении доверия к Зеленскому

УП: в феврале рейтинг доверия к Зеленскому упал до 22 процентов

Фото: Alina Smutko / Reuters

В феврале рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому среди граждан страны резко упал. Об этом сообщила «Украинская Правда» со ссылкой на результаты исследования Социологической группы «Рейтинг».

По результатам опроса, полностью украинскому лидеру доверяют 22 процента жителей страны, а 41 процент ответил, что скорее доверяет президенту. В то же время, совсем недовольны деятельностью Зеленского 15 процентов граждан и 18 процентов скорее недовольны.

При этом в сентябре 2023 года деятельность главы государства полностью поддерживали 43 процента граждан. За пять месяцев он упал вдвое. В ходе исследования было опрошено две тысячи человек, проживающих во всех областях Украины.

Ранее стало известно, что более половины украинцев считают плохой сложившуюся ситуацию в стране.

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      Александр Курбатов
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