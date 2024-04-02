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14:00, 2 апреля 2024Бывший СССР

Большинство украинцев негативно оценили ситуацию в стране

НАПН Украины: 56 процентов украинцев негативно оценили ситуацию в стране

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Более половины украинцев считают плохой сложившуюся ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины.

Исследование проводилось в период с 1 по 15 марта, в нем приняли участие две тысячи респондентов. Согласно результатам опроса, 56,1 процента опрошенных негативно оценивают текущую экономическую и политическую ситуацию в стране.

«Лишь четверть респондентов (24,6 процента) оценивают ситуацию как вполне нормальную или нормальную», — говорится в отчете. Также социологи отметили незначительное увеличение такой категории украинцев в сравнении с 2022 годом. Подчеркивается, что 49 процентов сторонников президента Украины Владимира Зеленского также негативно оценили ситуацию в стране.

Ранее глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью «Украинской правде» оценил шансы соратников Зеленского на выборах. Он подчеркнул, что украинцы негативно настроены к правящей партии «Слуга народа».

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      Юрий Леонов
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