Эксперт оценил шансы соратников Зеленского на выборах

Глава КМИС Паниотто: у окружения Зеленского нет шансов на выборах

Соратники президента Украины Владимира Зеленского не имеют никаких шансов на выборов в случае их проведения. Об этом заявил глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью «Украинской правде».

Паниотто прокомментировал высокий антирейтинг окружения Зеленского, в частности, главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он подчеркнул, что украинцы значительно негативнее настроены к правящей партии «Слуга народа», чем к президенту страны.

«Не думаю, что кто-то там имеет шансы, кроме Зеленского. Все остальные — вряд ли», — заявил социолог. Он подчеркнул, что это следствие сложившейся на Украине политической традиции. Паниотто описал отношение населения к «Слуге народа» как к «плохим боярам».

Ранее также Паниотто рассказал о неготовности более 90 процентов украинцев воевать в рядах ВСУ. При этом большое количество граждан согласны перечислять деньги.