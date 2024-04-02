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12:25, 2 апреля 2024Бывший СССР

Эксперт оценил шансы соратников Зеленского на выборах

Глава КМИС Паниотто: у окружения Зеленского нет шансов на выборах

Фото: Florion Goga / Reuters

Соратники президента Украины Владимира Зеленского не имеют никаких шансов на выборов в случае их проведения. Об этом заявил глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью «Украинской правде».

Паниотто прокомментировал высокий антирейтинг окружения Зеленского, в частности, главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он подчеркнул, что украинцы значительно негативнее настроены к правящей партии «Слуга народа», чем к президенту страны.

«Не думаю, что кто-то там имеет шансы, кроме Зеленского. Все остальные — вряд ли», — заявил социолог. Он подчеркнул, что это следствие сложившейся на Украине политической традиции. Паниотто описал отношение населения к «Слуге народа» как к «плохим боярам».

Ранее также Паниотто рассказал о неготовности более 90 процентов украинцев воевать в рядах ВСУ. При этом большое количество граждан согласны перечислять деньги.

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      Юрий Леонов
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