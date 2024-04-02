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10:46, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о неготовности более 90 процентов украинцев воевать

Глава КМИС Паниотто: воевать в ВСУ готовы лишь около восьми процентов украинцев

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев столкнулся с неготовностью населения воевать в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его словам, отправиться на фронт не готовы более 90 процентов украинцев. При этом большое количество граждан согласны перечислять деньги или заниматься волонтерской деятельностью.

«Готовых брать в руки оружие примерно восемь процентов по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить», — пояснил Паниотто.

Ранее стало известно, что большинство украинцев с пониманием относятся к уклонистам. Наиболее лояльными в данном вопросе оказались жители южных регионов страны, где нежелание мужчин служить в ВСУ приняли более 70 процентов опрошенных граждан.

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      Екатерина Грищенко
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