Большая часть украинцев отнеслась с пониманием к уклонистам

НАПН Украины: большая часть жителей страны отнеслась с пониманием к уклонистам

Большая часть жителей Украины относятся с пониманием к тем, кто уклоняются от мобилизации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины.

«53,9 процента опрошенных украинцев считают, что тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять – "никто не хочет умирать"», — говорится в пресс-релизе исследования. Наибольшую лояльность в данном вопросе выразили жители южных областей Украины, среди которых с утверждением согласились более 70 процентов опрошенных.

43 процента опрошенных «испытывают стыд за мужчин, которые прячутся от мобилизации». В южных областях эта цифра составляет 50 процентов.

Ранее стало известно, что бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились в марте, о чем сообщил социологический центр «Социс».