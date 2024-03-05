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22:30, 5 марта 2024Бывший СССР

Опрос показал победу Залужного над Зеленским на выборах президента

«Социс»: Залужный выиграл бы выборы президента, если бы они проводились сегодня
Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились сегодня. Такие данные привел социологический центр «Социс», передает издание «Страна.ua».

Согласно данным опроса, проведенного «Социс», Залужный набрал бы в первом туре 41 процент голосов, действующий президент Владимир Зеленский — 23,7 процента, бывший президент Петр Порошенко — 6,4 процента. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского — 67,5 процента против 32,5 процента.

При этом большинство участников опроса (больше 65 процентов) высказались против проведения выборов, пока на Украине действует режим военного положения.

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